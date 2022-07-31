Антибіотики за рецептом, тарифи, курс долара: що зміниться у серпні

У серпні на українців чекає кілька змін. Купити антибіотики можна буде лише за рецептом. Навчальний рік для студентів розпочнеться раніше. Проте тарифи на газ та тепло залишаться незмінними, а в НБУ прогнозують стабілізацію курсу долара, пише Анна Березина, РБК-Україна.

Антибіотики за рецептом

З 1 серпня купити антибіотики в Україні продаватимуть в аптеках лише за рецептом. Отримати його можна як у державних, так і приватних лікарнях. Термін дії рецепта становить 30 днів.

На момент дії перехідного періоду (до кінця 2022 року) для придбання ліків можна буде показати паперовий рецепт або інформаційну довідку-підтвердження лікаря. Надалі дійсним буде лише електронний рецепт.

Наявність декларації із сімейним лікарем необов'язкова для отримання рецепта. Його може виписати будь-який лікар, зареєстрований в Електронній системі охорони здоров'я.

Старт навчального року

МОН рекомендувало керівникам закладів професійної та вищої освіти розпочати навчальний рік в Україні з 15 серпня.

Це стосується студентів старших курсів. Також з середини місяця рекомендують розпочати освітній процес для студентів перших курсів навчальних закладів на основі 9 класу.

Для студентів перших курсів на базі повної загальної освіти навчання розпочнеться орієнтовно 15 вересня, але не пізніше 1 жовтня.

Навчання може проводитись у традиційному чи змішаному форматі (очно-дистанційне), залежно від ситуації з безпекою у регіоні. Також рекомендується використовувати для навчання всі суботи в теплу пору року.

Що буде з тарифами

Верховна рада встановила мораторій на тарифи ЖКГ протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його закінчення. У цей період залишаться незмінними:

тарифи на розподіл газу;

тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів;

ціна газу для побутових споживачів.

Також під час дії воєнного стану забороняється примусове стягнення боргів за комуналку.

Як зміняться пенсії та зарплати

Збільшення розміру пенсій у серпні не планується. Виплати залишаться на колишньому рівні. Наступний перерахунок пенсійних виплат заплановано з 1 жовтня 2022 року.

Розмір мінімальної зарплати у серпні не зміниться та становитиме 6500 гривень. Ще одне підвищення також відбудеться у жовтні – до 6700 гривень.

Виплати військовим

Українські військовослужбовці продовжуватимуть отримувати додаткові виплати у розмірі від 30 тисяч до 100 тисяч гривень до кінця воєнного стану.

У серпні жодних змін не очікується, за винятком скасування необхідності сплачувати військовий збір із зарплат захисників України. Ця зміна в оподаткуванні набула чинності ще 10 липня.

Курс долара

Національний банк України очікує зниження коливань на готівковому валютному ринку, для чого регулятор ухвалив низку рішень.

Банки отримали змогу збільшити обсяг пропозиції готівкової валюти для громадян. Це дозволить швидше вгамувати попит і знизити різницю між офіційним та готівковим курсами.

Також НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту в межах щомісячного ліміту 50 тис. гривень для подальшого вкладення її на депозит терміном від 3-х місяців.

Згідно з прогнозом, зниження курсу долара з рівня 40 гривень на готівковому ринку може відбутися протягом найближчих тижнів під впливом рішень Нацбанку і надлишку безготівкової валюти.

Ціни на пальне

Вартість бензину на автозаправках може помірно зростати. Через надлишок пропозиції вартість дизельного палива у серпні залишається незмінною, а автогаз подешевшає.

На думку експерта, ціни на бензин на АЗС будуть на рівні червневих. Прогнозована вартість марки А-95 – 50,85 гривень за літр, а преміальних сортів – 52 гривні.

Ймовірно, дизельне паливо залишиться на рівні 55 гривень за літр. Середня ціна на автогаз по Україні знизиться на 50 копійок і становитиме 29 гривень.

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