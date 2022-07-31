ISW: окупанти зосередять зусилля у напрямку Бахмута та навколо Донецька

Російські війська зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька за рахунок зусиль із взяття Сіверська та Слов’янська, повідомляє Новое время.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російське командування, ймовірно, намагається використати нещодавні досягнення в районі Новолуганського, щоб натиснути на Бахмут зі сходу. Їхні зусилля навколо Донецька, ймовірно, спрямовані на те, щоб витіснити українські сили з-під артилерійської зони дії міста.

Також вони можуть мати на меті отримати якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих «референдумів» у вересні.

Водночас ISW вказує, що дуже малоймовірно, що російські наступальні операції закінчаться захопленням Бахмута чи досягненням успіхів на захід від Донецька, навіть якщо їм вдасться взяти міста Авдіївка та Піски.

Інститут також пише, що ні Росія, ні Україна не надали нових доказів щодо причини та відповідальності за загибель українських військовополонених в Оленівській колонії в окупованій Донецькій області. Російські офіційні особи підвищили кількість загиблих до 50 осіб і оприлюднили список загиблих військовополонених.

Українські офіційні особи заявили, що наразі не можуть перевірити список, і закликали до міжнародного розслідування.

"ISW не може підтвердити характер і причину інциденту, хоча більш імовірно, що відповідальність за це — на російських силах" , — зазначили аналітики.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Російські війська вели наземні штурми навколо Бахмута та околиць міста Донецька, а також на південний захід від Ізюма. Один штурм на схід від Бахмута досяг обмежених успіхів.

Окупанти не проводили наземних штурмів біля Сіверська, що свідчить про те, що вони депріоритезують операції в цьому районі.

Супутникові знімки показали, що російські підкріплення зосереджені біля українського кордону на наземній лінії зв’язку, що веде в бік Ізюма.

Українські війська превентивними артилерійськими ударами зірвали російський штурм у Херсонській області.

Українські офіційні особи стверджують, що пошкодження залізничного мосту через Дніпро біля Херсона унеможливило російські війська поповнювати свої позиції на західному березі річки залізницею.

Супутникові знімки з геолокацією показали нарощування російської армії в період з 19 червня по 28 липня в Уразово Бєлгородської області, за 12 км на схід від кордону.

Зазначається, що можливо, російські війська збільшують кількість військової техніки в цьому районі, щоб підтримати наступ із Ізюма на захід, оскільки накопичення знаходиться лише за 55 км на північний схід від російських наземних ліній зв’язку в Куп’янську, які з'єднуються як з Ізюмом, так і з населеними пунктами на південь від міста Харкова.

Інститут також пише, що 30 липня в Херсонському державному університеті російська окупаційна влада провела запланований форум "Ми разом з Росією", продовжуючи створювати умови для проведення псевдореферендуму на окупованих територіях Херсонської області.