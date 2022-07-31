ОК "Південь": ЗСУ знищили кілька опорних пунктів окупантів

На південних рубежах захисту українські військові знищили живу силу ворога, російські склади і техніку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь".

Українська авіація нанесла 6 результативних ударів по ворогу. Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти і скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.

Виконуючи вогневі завдання, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ також скоротили сили та запаси ворога.

Підтверджені втрати складають 33 окупанти, 2 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів у Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає.

Ввечері знов обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат.

9 разів ворожа авіація атакувала наші позиції гелікоптерами в Бериславському і Баштанському районах, на стиках областей. Втрат не допущено.

Корабельне угруповання ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето-безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи.

На чергуванні та напоготові чотири ракетних та чотири десантних кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджено в якості ракетної загрози з моря.