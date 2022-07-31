Дніпропетровська ОВА: Нікополем з "Градів" випустили до 50 снарядів

Російські окупанти у ніч на неділю обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, заявив глава ОВА Валентин Резніченко, повідомляє Новое время.

"Російська армія не припиняє терору наших міст та сіл. Накрили вогнем два райони області - Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському вночі двічі ударили з Градів. Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів" , — написав Резніченко.

За його словами, постраждав 67-річний чоловік.

Крім того, один приватний будинок знищено, кілька десятків — пошкоджено. Є руйнація у семи багатоповерхових житлових будинках. Зачепило школу, дитячий садок і кілька міських закладів.

Також на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти — пошкоджено. Виведено з ладу газопровід і водопровід. На місці працюють спеціалісти.

Водночас, за даними Резніченка, вранці ворог атакував Нікополь двома ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

У Криворізькому районі окупанти влучили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали.