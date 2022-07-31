Британська розвідка: режим Лукашенка "майже повністю" залежний від РФ

Ракетні удари, які російські війська завдають з території Білорусі, та заяви її самопроголошеного президента Аляксандра Лукашенка свідчать про майже повну його залежність від Росії, повідомляє Українська правда.

Таку оцінку наводить у зведенні в неділю розвідка Великої Британії.

"28 липня Росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі. Це сталося після того, як Росія використала білоруську територію для завдання основних ударів, невдало спробувавши взяти Київ у лютому" , – зазначається у зведенні.

Британська розвідка зазначає, що Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо українського конфлікту: приміром, 21 липня він заявив, що Україна "повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни".