В окупованому Севастополі заявили про атаку по штабу флоту РФ

В окупованому Севастополі заявили про атаку по штабу чорноморського флоту РФ. П’ятеро людей отримали поранення. Окупанти звинуватили в атаці українську сторону, повідомляє Новое время.

Про це заявив представник окупаційоної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

"У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це — безпілотник. П'ятьох людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих немає. Допомога всім надана. Працює ФСБ, обставини з'ясовуються" , - написав він.

Також Развожаєв додав, що 31 липня всі святкові заходи у місті до дня військово-морського флоту скасовано з міркувань безпеки. Він закликав місцевих мешканців залишатися вдома.

Фото: Михайло Розвожаєв/Telegram

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував повідомлення про атаку.

"Повідомлення про нібито українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі — відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. Всьому свій час. Витримки всім нам та мужності! Перемоги та миру!" , - написав він.

Також Братчук додав, що ймовірність ракетних ударів по Одесі наразі висока.