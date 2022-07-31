В окупованому Севастополі заявили про атаку по штабу флоту РФ
В окупованому Севастополі заявили про атаку по штабу чорноморського флоту РФ. П’ятеро людей отримали поранення. Окупанти звинуватили в атаці українську сторону, повідомляє Новое время.
Про це заявив представник окупаційоної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.
"У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це — безпілотник. П'ятьох людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих немає. Допомога всім надана. Працює ФСБ, обставини з'ясовуються", - написав він.
Також Развожаєв додав, що 31 липня всі святкові заходи у місті до дня військово-морського флоту скасовано з міркувань безпеки. Він закликав місцевих мешканців залишатися вдома.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував повідомлення про атаку.
"Повідомлення про нібито українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі — відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. Всьому свій час. Витримки всім нам та мужності! Перемоги та миру!", - написав він.
Також Братчук додав, що ймовірність ракетних ударів по Одесі наразі висока.