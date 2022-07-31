Окупанти захопили верф Новинського у Херсоні – заява холдингу

"Смарт-Мерітайм Груп", бенефіціаром якої є екснардеп Вадим Новинський, втратила контроль над Херсонською корабельнею, повідомляє Економічна правда.

"На теперішній час військові Російської Федерації не допускають адміністрацію та працівників на територію. Генеральний директор СМГ звернувся з заявою про захоплення підприємства до всіх правоохоронних органів та СБУ.

З першого дня окупації міста роботу Херсонської верфі було повністю зупинено. Для збереження кадрового потенціалу всім робітникам виплачується фінансова допомога. Останнього часу на території підприємства знаходились тільки працівники структурних підрозділів, які забезпечували фізичну охорону підприємства та роботу екстрених служб. Після захоплення верфі на території підприємства не залишилось жодного співробітника" , – йдеться в повідомленні.

Керівництво холдингу повідомило правоохоронцям, що в акваторії верфі знаходиться турецьке судно з екіпажем, доля якого на теперішній час невідома.