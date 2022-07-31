Генштаб: РФ втратила в Україні понад 4000 бронеавтомобілів

Генштаб: РФ втратила в Україні понад 4000 бронеавтомобілів
Фото: Vitaly V. Kuzmin

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в ході бойових дій знищено понад 4000 бойових броньованих машин.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 31.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків – 1763 (+4),
  • бойових броньованих машин – 4004 (+9),
  • артилерійських систем – 916 (+10),
  • РСЗВ – 259 (+1),
  • кошти ППО – 117,
  • літаків – 223 (+1),
  • вертольотів – 190,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),
  • крилатих ракет – 174,
  • кораблів / катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13),
  • спеціальної техніки – 80 (+2).

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили в Генштабі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics