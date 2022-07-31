Генштаб: РФ втратила в Україні понад 4000 бронеавтомобілів

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в ході бойових дій знищено понад 4000 бойових броньованих машин.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 31.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,

танків – 1763 (+4),

бойових броньованих машин – 4004 (+9),

артилерійських систем – 916 (+10),

РСЗВ – 259 (+1),

кошти ППО – 117,

літаків – 223 (+1),

вертольотів – 190,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),

крилатих ракет – 174,

кораблів / катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13),

спеціальної техніки – 80 (+2).

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили в Генштабі.