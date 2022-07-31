Генштаб: РФ втратила в Україні понад 4000 бронеавтомобілів
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в ході бойових дій знищено понад 4000 бойових броньованих машин.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 31.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,
- танків – 1763 (+4),
- бойових броньованих машин – 4004 (+9),
- артилерійських систем – 916 (+10),
- РСЗВ – 259 (+1),
- кошти ППО – 117,
- літаків – 223 (+1),
- вертольотів – 190,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),
- крилатих ракет – 174,
- кораблів / катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13),
- спеціальної техніки – 80 (+2).
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили в Генштабі.