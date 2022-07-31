ОВА: росіяни обстріляли Сумщину, горить ферма

По Середино-Будській громаді Сумської області ввечері 30 липня російські окупанти обстрілювали з артилерії, одна людина загинула. Вже вранці 31 липня внаслідок нових обстрілів загорілася ферма, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Майже півсотні прильотів. Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач. Двоє людей поранені, один – загинув" , – заявив він.

Також у Білопільській громаді майже о дев'ятій вечора був артобстріл, 13 прильотів, пошкоджені мережі.

Вже о пів на шосту ранку 31 липня росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді.

Понад 50 прильотів, ворожі снаряди потрапили у ферму, вона загорілася.