Представників "Червоного Хреста" не допустили до колонії в Оленівці
Російська влада відмовила Міжнародному комітету Червоного хреста у доступі до контрольованого РФ табору в Оленівці, де напередодні ракетним ударом були вбиті українські військовополонені, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні українського представництва Червоного хреста.
Судячи з повідомлення, українське представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста запросило доступ до контрольованого російськими окупантами табору Оленівка ще 29 липня.
За словами представників організації, їм було відмовлено.
В організації відзначають, що надавати доступ до військовополонених – це обов'язок, закріплений у Женевській конвенції.
Червоний хрест обіцяє й надалі добиватися доступу до усіх українських військовополонених, які перебувають в руках окупантів.