Представників "Червоного Хреста" не допустили до колонії в Оленівці

Російська влада відмовила Міжнародному комітету Червоного хреста у доступі до контрольованого РФ табору в Оленівці, де напередодні ракетним ударом були вбиті українські військовополонені, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні українського представництва Червоного хреста.

Судячи з повідомлення, українське представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста запросило доступ до контрольованого російськими окупантами табору Оленівка ще 29 липня.

За словами представників організації, їм було відмовлено.

В організації відзначають, що надавати доступ до військовополонених – це обов'язок, закріплений у Женевській конвенції.

Червоний хрест обіцяє й надалі добиватися доступу до усіх українських військовополонених, які перебувають в руках окупантів.