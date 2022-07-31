Резніков подякував Італії за новий пакет військової допомоги
Міністр оборони України Олексій Резніков у неділю подякував Італії та своєму італійському колезі Лоренцо Ґеріні за "новий пакет військової допомоги", повідомляє Українська правда.
"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду та особисто своєму другові Лоренцо Ґеріні за новий пакет військової допомоги. Народ України завжди пам’ятатиме непохитну підтримку Італії. Grazie mille!", – написав Резніков у Twitter.
Наразі невідомо, що саме входить у новий пакет військової допомоги йдеться. В Італії раніше зазначали, що не розкривають подробиці того, що саме передають Україні.
У середу стало відомо, що міністерство оборони Італії схвалило відправлення четвертого пакету військової допомоги Україні, до складу якого входить військова техніка, матеріали й обладнання. Перелік конкретних одиниць засекречений.