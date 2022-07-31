Кім: у Миколаєві загинув гендиректор "Нібулону" Вадатурський
Загибель Героя України та відомо бізнесмена Олексія Вадатурського підтвердив голова ОВА Віталій Кім. Це сталося під час нічного масованого обстрілу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Миколаїв - Місто-герой. Кожного дня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська", - написав Кім.
Раніше повідомлялося, що сьогодні внаслідок чи не найбільшого за весь час війни обстрілу Миколаєва загинув Герой України та власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон".