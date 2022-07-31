Глава МЗС Латвії порівняв російські війська з бойовиками ІДІЛ

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс порівняв російських військових з бойовиками "Ісламської держави". Він закликав визнати Росії країною-спонсором тероризму, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Назвімо речі своїми іменами" , - сказав він.

Міністр вважає, що Європа повинна збільшити військову допомогу Україні та посилити тиск на Росію. При цьому він заявив, що більшість росіян підтримують політику Кремля, тому "суспільство має це відчути".

Він в черговий раз закликав США визнати РФ державою-спонсором тероризму.