На Бучанщині знайшли закатованого росіянами чоловіка - поліція

На Бучанщині Київської області виявили тіло закатованого агресорами цивільного, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

"Тіло виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили", – заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Фото: поліція Київської області

Загиблого знайшли у лісосмузі поблизу села Нове Залісся. Чоловік був одягнений у темні зимові штани, куртку, кофту та чоботи. На шиї у нього був православний хрестик.

Криміналісти та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції провели ексгумацію та попередній огляд загиблого.

Фото: поліція Київської області

За словами заступника начальника відділення поліції у Бородянці Вадима Чернишука, це місце — одіозне, адже вбитого окупантами цивільного тут знаходять вже вдруге. Кілька місяців тому поблизу виявили тіло вбитого переселенця з Донецька.