У РФ заявили, що штаб Чорноморського флоту обстріляли із самого Севастополя

Російські окупанти заявили, що безпілотник, з якого 31 липня атакували штаб Чорноморського флоту, випустили із Севастополя, повідомляє Українська правда.

Про це заявила російська "сенаторка" з окупованого Криму Ольга Ковітіді.

"Атаку безпілотника на штаб Чорноморського флоту було здійснено із Севастополя, йдуть оперативно-розшукові роботи з пошуку винних" , – заявила вона.

Губернатор Севастополя заявляв, що атакували штаб саме із "українського безпілотника".

Внаслідок "атаки" постраждали 6 людей, стан двох середньої тяжкості.

Військово-морські сили України зазначають, що окупанти настільки бояться ЗСУ, що знайшли привід скасувати святкування дня ВМФ РФ, вигадавши "удар українського безпілотника" в тимчасово окупованому ворогом Севастополі.