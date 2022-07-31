У РФ заявили, що штаб Чорноморського флоту обстріляли із самого Севастополя
Російські окупанти заявили, що безпілотник, з якого 31 липня атакували штаб Чорноморського флоту, випустили із Севастополя, повідомляє Українська правда.
Про це заявила російська "сенаторка" з окупованого Криму Ольга Ковітіді.
"Атаку безпілотника на штаб Чорноморського флоту було здійснено із Севастополя, йдуть оперативно-розшукові роботи з пошуку винних", – заявила вона.
Губернатор Севастополя заявляв, що атакували штаб саме із "українського безпілотника".
Внаслідок "атаки" постраждали 6 людей, стан двох середньої тяжкості.
Військово-морські сили України зазначають, що окупанти настільки бояться ЗСУ, що знайшли привід скасувати святкування дня ВМФ РФ, вигадавши "удар українського безпілотника" в тимчасово окупованому ворогом Севастополі.