ПК "Центр": зенітники Повітряних сил збили російський безпілотник

Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних сил ліквідував ворожий безпілотник, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Повітряного командування "Центр".

31 липня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" Повітряних сил, які виконують бойові завдання у визначеному районі (не розкривається – ред.) влучним пострілом "приземлили" черговий безпілотний літальний апарат ймовірно типу Птеро.

Представники Повітряних сил зазначають, що візуально цей БПЛА має схожість з "Орлан-10", що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.