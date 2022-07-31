ПК "Центр": зенітники Повітряних сил збили російський безпілотник
Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних сил ліквідував ворожий безпілотник, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні Повітряного командування "Центр".
31 липня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" Повітряних сил, які виконують бойові завдання у визначеному районі (не розкривається – ред.) влучним пострілом "приземлили" черговий безпілотний літальний апарат ймовірно типу Птеро.
Представники Повітряних сил зазначають, що візуально цей БПЛА має схожість з "Орлан-10", що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.