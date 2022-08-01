Нічний обстріл Дніпропетровщини: є поранені

За даними﻿ голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області - Нікопольський і Криворізький. У Марганці та Червоногригорівській громаді зафіксовано понад 60 прильотів з "Градів", пише Константин Широкун, РБК-Україна.

В результаті обстрілу поранено дві жінки, одна з них госпіталізована у важкому стані. У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них перебувало шестеро дітей, всіх вдалося евакуювати.

Також обстрілом зачепило кафе і швейне виробництво, Марганець частково без світла.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено три десятки приватних будинків та авто місцевих жителів. Також зачеплена лінія електропередач, в результаті кілька вулиць смт без електрики.

У Криворізькому районі ворог вдарив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, але обійшлося без жертв і руйнувань.