Перший зерновоз вийде з Одеси вранці 1 серпня - Туреччина

Перше судно із зерном вийде з одного з українських портів вже сьогодні, 1 серпня о 8:30 за київським часом, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

У турецькому оборонному відомстві український порт, з якого піде перше судно з зерном, як і його назву тримають в секреті. Вчора також турецькі чиновники повідомляли, що перші судна з України прибудуть до Туреччини 3 серпня.

Нагадаємо, що 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про запуск "зернового коридору" з України.

При цьому вже на наступний день Росія випустила ракети по порту Одеси, де знаходилося зерно для експорту.