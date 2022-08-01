Британська розвідка: РФ корегує плани наступу на Донбасі, щоб зміцнити угрупування на півдні
За даними британської розвідки, РФ вочевидь вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні, повідомляє Українська правда.
Протягом останніх чотирьох днів, зазначають в огляді про війну в Україні за 1 серпня, сили РФ намагалися здійснювати тактичні наступальні дії в районі Бахмута, але просуваються дуже повільно.
"Як повідомляли українські органи влади минулого тижня, Росія, схоже, переміщує значні сили з півночі Донбасу на південь України. Схоже, РФ корегує оперативний задум наступу на Донбасі після того, як не змогла добитися вирішальних оперативних проривів згідно з тим планом, за яким діяла з квітня. Зараз, схоже, фронт на Запоріжжі визначили як вразливу ділянку, яку потрібно посилити", - зазначає розвідка Британії.
В оглядах за попередні дні зазначалося, що РФ посилює тиск на свою окупаційну адміністрацію на півдні України з метою підготовки референдумів для анексії цих територій.