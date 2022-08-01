Втрати росіян: за добу знищили дві сотні окупантів та 5 танків
За даними Генштабу, Збройні сили України за добу знищили 200 окупантів, з початку російської агресії було вбито 41 030 військових РФ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 до 01.08 орієнтовно склали:
- особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1768 (+5) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од.,
- артилерійських систем – 932 (+16) од.,
- РСЗВ - 259 (+0) од.,
- засобів ППО - 117 (+0) од.,
- літаків – 223 (+0) од.,
- вертольотів – 190 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1),
- крилатих ракет - 174 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 82 (+2).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.