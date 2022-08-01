Втрати росіян: за добу знищили дві сотні окупантів та 5 танків

За даними Генштабу, Збройні сили України за добу знищили 200 окупантів, з початку російської агресії було вбито 41 030 військових РФ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 до 01.08 орієнтовно склали:

особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1768 (+5) од.

бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од.,

артилерійських систем – 932 (+16) од.,

РСЗВ - 259 (+0) од.,

засобів ППО - 117 (+0) од.,

літаків – 223 (+0) од.,

вертольотів – 190 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1),

крилатих ракет - 174 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од.,

спеціальної техніки – 82 (+2).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.