У Євросоюзі набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії

В ЄС 1 серпня набуває чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії - такий захід включили в п'ятий пакет санкцій, ухвалений 7 квітня 2022 року, повідомляє Економічна правда.

Про ці санкції проти країни-агресора раніше повідомили у Єврокомісії.

"З урахуванням продовження агресивної війни Росії проти України та повідомлень про звірства, скоєні в Україні російськими збройними силами, Рада прийняла рішення ввести проти Росії п'ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій" , - йшлося у повідомленні.

В узгоджений пакет входить низка заходів, спрямованих на посилення тиску на російську владу та економіку, а також на обмеження ресурсів кремля для ведення агресії.

Раніше в ЄС щорічно ввозилося російське вугілля на 8 млрд євро.

Нагадаємо:

Євросоюз 8 квітня опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.

Зокрема, з серпня 2022 року передбачена заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.