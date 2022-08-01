СБУ встановила місцезнаходження організаторів "референдуму" на Херсонщині

Служба безпеки перехопила﻿ російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Шляхом цього псевдоголосування окупанти сподіваються легітимізувати входження південної частини України до складу Росії.

Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування не встановлена.

Також проплачені Росією "активісти" планують одночасно організувати понад 140 проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі.

Все це мали висвітлювати пропагандисти.

Крім того, представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 "виборчих комісій". Склад "виборчкомів" мали затвердити до 1 серпня.

За даними Служби безпеки, для посилення електоральної підтримки росіяни пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів.

Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників та їх "координаторів" з РФ, причетних до організації псевдореферендуму.