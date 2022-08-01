Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеси

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи вийшло з Одеського порту.

"UPD: Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту" , - додав він до свого допису, що вихід судна плануєтся о 9:15 у понеділок.

"Я вдячний Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах.

У портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.