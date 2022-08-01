З 1 серпня українці отримуватимуть е-рецепти на антибіотики
Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що починаючи з 1 серпня, українцям почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики.
Така можливість доступна лише у медичних закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).
"Рецепт на антибіотик не є нововведенням в Україні, з серпня до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент – електронний рецепт", – підкреслили у відомстві.
Якщо лікарня, до якої звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, тоді медик має виписати паперовий рецепт.
Щоб отримати електронний рецепт на антибіотики, пацієнту необхідно:
- Записатися на прийом до сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста. Декларація для цього не потрібна.
- Після огляду лікар, за необхідності, випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку з інформацією про призначення.
- Якщо медзаклад не працює з електронною системою охорони здоровʼя, то лікар випише пацієнту паперовий рецепт.
Антибіотик за рецептом можна придбати у будь-якій аптеці. Для цього необхідно показати інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.