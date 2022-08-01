У Києві не працюватиме громадський транспорт під час повітряної тривоги
У КМДА повідомили, що наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху, повідомляє Ділова столиця.
"Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху", — йдеться в повідомленні.
При цьому пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.
"Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу", — додають в міській адміністрації.