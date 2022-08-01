79% українців підтримують візовий режим із Росією – КМІС

За результатами опитування КМІС, більшість українців підтримують візовий режим із Росією, проте частина респондентів все ще хоче відкритих кордонів, повідомляє Українська правда.

"79% вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями. Лише 11% вважають, що обидві країни мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць. Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу" , - йдеться в результатах дослідження.

За даними соціологів, з лютого 2022 року частка тих, хто вважає, що між Україною і Росією має бути візовий режим, зросла з 44% до 79% Натомість з 48% до 11% зменшилася кількість тих, хто виступає за "дружні" відносини між країнами. З 5% до 1% впала частка тих, хто хоче об’єднання двох держав в одну.

Судячи з графіку регіонального розподілу, на півдні і сході ще в лютому більшість виступали за "дружні" відносини, однак зараз більший відсоток підтримує наявність віз та митниці.

Навіть серед російськомовних українців 76% хочуть закритих кордонів, а серед українців-білінгвів цю ідею підтримує 78%.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.