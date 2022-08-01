Пожежу в центрі Одеси гасять уже понад дві години

Вже понад дві години рятувальники гасять пожежу в прибутковому будинку Шестопала-Чернігова по вулиці Катерининській, що є пам’яткою архітектури, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

В ДСНС додають, що вогнеборці працюють в апаратах для захисту органів дихання та зору.

"Попередньо постраждалих та загиблих немає. Роботи продовжуються, до гасіння залучено 76 вогнеборців" , - додають в відомстві.

Як повідомлялось, у понеділок, 1 серпня, в Одесі трапилася пожежа у житловому будинку по вул. Катерининська, 35. Почав палати пам'ятник архітектури - прибутковий будинок Шестопала-Чернігова. Станом на 10:25 площа пожежі складала близько 300 м кв.