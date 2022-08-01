Данілов: спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія

Секретер Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує на небезпечності російського наративу про неможливість повернення окупованих територій України військовим шляхом: Україна може і зробить це, повідомляє Українська правда.

Про це Данілов повiдомив у Twitter.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" Путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти".