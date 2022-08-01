ОК "Південь": ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій на півдні України

На півдні України російські окупанти збирають резерви та стягують сили, але ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальник координаційного пресцентру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк.

"Ті спроби проривів, які були протягом минулого тижня, вони були слабкими, але це могла бути просто розвідка. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Те, що вогневе ураження зупиняло кожну таку спробу, говорить про те, що наші війська готові просуватися вперед, не дозволяючи окупантові захопити нові території" , — зазначила вона.

За її словами, є інформація про стягування російських сил із тимчасово окупованого Криму та переміщення підрозділів зі сходу країни.

Вона додала, що українські військові щодня знищують близько 20−30 одиниць російської техніки.