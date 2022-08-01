ДПСУ: окупанти вдарили по полю з пшеницею на Сумщині

Російські окупаційні війська протягом минулих обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії. В результаті ударів загорілося поле з пшеницею, пише , РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал ДПСУ.

"Застосувавши 120-мм міномети і 122-мм САУ окупанти здійснили обстріл території Білопільської громади, всього прилетіло 3 міни і 8 снарядів. В результаті обстрілу знищено понад 20 гектарів пшениці" , - йдеться в повідомленні.

Також ворог випустив 35 великокаліберних мін калібру по території Середино-Будської громади. А по Краснопільській громаді росіяни вдарили з САУ.

Крім того, російські війська запустили 6 артилерійських снарядів на територію Семенівської громади в Чернігівській області.

Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють Миколаїв з нетипової зброї. Ворог використовує для атак зенітно-ракетні системи С-300.