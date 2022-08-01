Зеленський провів телефонну розмову з Макроном: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефону розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Офісу президента.

Президенти обговорили перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою. Також Зеленський наголосив, що Україна воює проти справжньої держави-терориста і "сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього".

Повідомляється, що Макрон і Зеленський також обговорили питання постачання нового сучасного озброєння і вже надану оборонну допомогу.

Зеленський подякував "за практичний внесок у зусилля щодо боротьби з безкарністю Росії, а саме – направлення до України групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів, скоєних російським агресором".

Макрон розповів Зеленському про підсумки свого турне країнами Африки, одним із результатів якого стало "розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної агресії проти нашої держави з боку Росії".

Закож президенти обговорили ситуацію із вивезенням українського зерна.

Що цьому передувало: