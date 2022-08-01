Росія заборонила в'їзд 39 британським політикам, бізнесменам та журналістам

Міністерство закордонних справ Росії в понеділок анонсувало нові заходи у відповідь на санкції Великої Британії у зв’язку з агресією проти України – закрило в’їзд 39 британським політикам, бізнесменам і журналістам, повідомляє Європейська правда.

У заяві МЗС РФ стверджується, що підсанкційні британці "сприяють ворожому курсу Лондона, націленому на демонізацію нашої країни та її міжнародну ізоляцію".

"Як уже не раз наголошувалося, згубні дії Великобританії щодо насадження русофобії, поширення недостовірної інформації про нашу країну та підтримку київського неонацистського режиму отримуватимуть адекватну та рішучу відповідь з російського боку" , – йдеться в повідомленні.

У переліку – 12 журналістів, продюсерів і редакторів британських ЗМІ, глава Британсько-української торгової палати Бейт Томс, троє британських бізнесменів, а також низка депутатів і урядовців Британії. Є також і колишній прем’єр-міністр Девід Кемерон.

"З урахуванням деструктивного прагнення Лондона під надуманими та абсурдними приводами розкручувати санкційний маховик роботу над розширенням російського "стоп-листа" буде продовжено" , – наголошує російське МЗС.

Нагадаємо, минулого тижня Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши у список 41 особу та одну компанію у відповідь на вторгнення Росії в Україну.