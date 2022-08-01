В ОП анонсували телефонні переговори Зеленського та Байдена

Глава ОП України Андрій Єрмак і радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкоб Салліван погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову лідерів України та США - Володимира Зеленського та Джозефа Байдена, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення ОП України.

Це сталося у межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний, які провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Представники України проінформували американську сторону про оперативну обстановку та потреби нашої армії.

Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Валерій Залужний відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, в Україну прибули додаткові 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.