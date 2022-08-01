Андрющенко: з Маріуполя у бік Запоріжжя рухається російська техніка

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в понеділок зафіксували рух російської військової інженерної техніки в бік виїзду на Запоріжжя, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Фіксуємо великий рух військової інженерної техніки та живої сили о 14:45 по пр. Нікопольському в бік виїзду на Запоріжжя.

Основна кількість – понтоні переправи. Позначка "V"".

Андрющенко також опублікував відео руху російської техніки.

У неділю ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти переміщують окремі підрозділи зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія перекидає частину своїх сил зі сходу України в Херсонську та Запорізьку області, але це їй не допоможе.