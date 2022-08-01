ДСНС: на Дніпропетровщині ворожа ракета зруйнувала колію
Внаслідок обстрілу росіянами Криворізького району Дніпропетровщини у понеділок зруйновано залізничну інфраструктуру, у Грушівській громаді зупинено рух поїздів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
"Агресор обстріляв Криворізький район. Поцілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечена залізнична інфраструктура.
У Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою розбито залізничну колію. Рух по ній зупинено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Людей не зачепило.
З РСЗВ ворог вгатив поблизу Зеленодольська. Руйнувань та постраждалих немає".
Раніше повідомлялося, що в ніч на 1 серпня ворог обстріляв два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький, внаслідок чого поранені дві жінки.