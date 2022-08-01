ЗМІ: у Римі спалахнула масштабна пожежа на найбільшій кіностудії Європи

У понеділок, 1 серпня, у римській кіностудії Cinecitta, найбільшій у Європі, спалахнула величезна пожежа, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Roma Today.

Вражаючий стовп чорного та густого диму здійнявся у небо внаслідок пожежі, що спалахнула близько 15:50 за місцевим часом.

"Cinecittà":Per l'incendio divampato questo pomeriggio all'interno degli studi cinematografici romani che, secondo prime informazioni, avrebbe interessato la scenografia di Firenze rinascimentalepic.twitter.com/L8tLfHeXL8 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 1, 2022

На місце прибули вогнеборці, які взялися гасити охоплені вогнем конструкції.

Полум'я всередині студії спалахнуло на зйомках фільму "Флоренція 15 століття". За даними італійських ЗМІ, загорілись також знімальні майданчики серіалу "Молодий папа" та фільму "У нас є папа". Зйомки серіалу "Доміна" зупинили, акторів евакуювали.

Під час пожежі лунали невеликі вибухи, але про постраждалих не повідомлялося. Вогнеборцям вдалося локалізували пожежу. Причини займання невідомі.

Кіностудія площею 400 тисяч квадратних метрів є найбільшою кіностудією в Європі.