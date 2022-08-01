Лубинець: росіяни досі не пускають Червоний Хрест до колонії Оленівки

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що росіяни досі не надали доступ до місця вбивства українських полонених в Оленівці представникам Міжнародного комітету Червоного хреста, а ООН не реагує на запити омбудсмена щодо цієї ситуації, повідомляє Українська правда.

Про це Лубінець заявив в ефірі телемарафону.

"Попри заяви РФ, що нібито вони надали доступ до місця трагедії в Оленівці представникам МКЧХ і представникам моніторингової місії ООН, сьогодні я отримав від Міжнародного комітету Червоного хреста відповідь, що ні, їм не надали такий доступ".

"У нас є комунікація з МКЧХ, по ООН у нас гірша ситуація. Листи, запити я направляю. Я зробив це в перший день зразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримав. Можу це публічно підтвердити".

Лубінець також заявив, що отримав "сигнал" про те, що російська сторона розглядає його запит про відвідання Оленівки та спілкування з пораненими українськими полоненими.

"Сьогодні я отримав сигнал, що вони розглядають таку мою ініціативу" , - сказав омбудсмен.

Водночас він не очікує, що це станеться найближчими днями.

На питання, чи готова Росія повернути Україні тіла загиблих в Оленівці полонених, Лубінець сказав:

"Ми отримали сигнал, що вони готові повернути тіла наших героїв. Але "після закінчення розслідування". На уточнення, скільки треба часу для розслідування, ми відповіді поки не отримали".

31 липня Міноборони Російської Федерації заявило, що запросило експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець попросив Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.