"Укрпошта" припинила роботу на окупованих територіях України

"Укрпошта" з 1 серпня припинила роботу на окупованих територіях України вперше з дня широкомасштабного вторгнення Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова компанії Ігор Смілянський.

"До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запорізькій області, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти. Але робити це далі більше немає можливості" , — написав він.

За словами Смілянського, є значний ризик для життя співробітників "Укрпошти", а також загроза пограбування з боку російських окупантів та терористів "Л/ДНР".

"Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем. По-іншому вони не вміють" , — констатував голова "Укрпошти".

Смілянський також пообіцяв, що "Укрпошта" обов'язково поновить роботу на всій території України.