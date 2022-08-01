Генпрокурор: причиною вибуху в Оленівці була російська термобарична зброя

Міжнародні експерти переконані, що причиною вибуху у колонії з українськими військовополоненими в окупованій Оленівці була термобарична зброя, повідомляє Новое время.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Костін в ефірі телемарафону заявив, що йому повідомляють про перебіг розслідування масового вбивства азовців кожні три години. Він додав, що із прокуратурою співпрацюють міжнародні експерти.

"Хочу вже повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що засобом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки кількох міжнародних експертів" , - наголосив він.

Костін спростував заяви прокремлівських ЗМІ про те, що по колонії нібито було завдано ракетного удару.

"Це точно не ракетний обстріл. У цьому експерти впевнені" , - сказав він.

Фото: Інфографіка НВ

Росія скоїла масове вбивство полонених азовців у колонії Оленівки 29 липня. Генштаб ЗСУ повідомив, що таким чином РФ хотіла звинуватити Україну у скоєнні військових злочинів, а також приховати тортури полонених та розстріли, які чинили за наказами окупаційної адміністрації та командування на тимчасово окупованій території Донецької області.

У ГУР стверджували, що вибухи в Оленівці здійснили найманці ПВК Вагнера (Ліга) за особистим наказом номінального власника ПВК Євгена Пригожина.

За даними ГУР, вибухи сталися на території промзони у нещодавно збудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для військовополонених з Азовсталі. Частину захисників України перевели туди за два дні до трагедії.