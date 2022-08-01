Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував вихід першого корабля з українським зерном на борту з порту Одеси, повідомляє Європейська правда.

Ердогана цитує турецьке державне агентство Anadolu.

Ердоган сказав, що рух першого корабля "зерновим коридором" є значним дипломатичним успіхом.

"Ми змогли досягти цього завдяки нашим особливим відносинам із Росією та Україною" , - сказав він.

Ердоган зазначив, що продовольча безпека 30% населення світу була під ризиком через російсько-українську війну.

"Ми й надалі продовжуватимемо наші зусилля для завершення війни в Україні та встановлення міцно миру в регіоні" , - додав турецький президент.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав вихід першого корабля "днем полегшення для світу".