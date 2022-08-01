Ердоган прокоментував вихід першого корабля з українським зерном
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував вихід першого корабля з українським зерном на борту з порту Одеси, повідомляє Європейська правда.
Ердогана цитує турецьке державне агентство Anadolu.
Ердоган сказав, що рух першого корабля "зерновим коридором" є значним дипломатичним успіхом.
"Ми змогли досягти цього завдяки нашим особливим відносинам із Росією та Україною", - сказав він.
Ердоган зазначив, що продовольча безпека 30% населення світу була під ризиком через російсько-українську війну.
"Ми й надалі продовжуватимемо наші зусилля для завершення війни в Україні та встановлення міцно миру в регіоні", - додав турецький президент.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав вихід першого корабля "днем полегшення для світу".