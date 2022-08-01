Мінфін: у липні дефіцит бюджету скоротився майже у 40 разів

У липні держбюджет України отримав 169,6 млрд грн надходжень, з яких 80 млрд грн – міжнародна допомога, завдяки чому дефіцит вдалося скоротити майже в 40 разів до 3,7 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Серед податкових та митних надходжень, найбільші, на противагу попереднім місяцям, отримано від податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів. Його сума сягнула 35,4 млрд грн проти 11,7 млрд грн у червні. Проте варто зауважити, що минулого місяця показник враховував відшкодування ПДВ на суму 9,5 млрд грн, а у липні воно становило лише 0,6 млн грн.

Друга найбільша позиція податкових доходів – ПДВ на імпортні товари (20,2 млрд грн проти 11,9 млрд грн у червні). Таке зростання повʼязано з граничним строком сплати податків (до 31 липня) для осіб, які тимчасово звільнялися від відповідальності за несвоєчасне подання звітностей чи сплати податків.

Крім того, причиною зростання доходів є повернення з 1 липня мит та ПДВ на імпортні товари. У звʼязку з цим бюджет отримав, зокрема, 1,9 млрд грн від ввізного та вивізного мита.

Зросли також надходження від податку на доходи фізичних осіб та військового збору ( 13,3 млрд грн) та рентної плати за користування надрами (3,6 млрд грн), податку на прибуток підприємств (4,8 млрд грн). При цьому, доходи від акцизів впали до 7,8 млрд грн з 8,6 млрд грн у червні.

До Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування у липні надійшло 34,3 млрд гривень.

Щодо видатків, від початку року вони сягнули 1,218 трлн грн (80,7% плану), з яких у липні – 182,5 млрд грн.

За січень – липень бюджет виконано з дефіцитом у сумі 412 млрд грн (11,3 млрд доларів за курсом НБУ), зокрема загального фонду – 411,3 млрд грн, проти запланованих розписом 743,4 млрд гривень.

"У липні дефіцит бюджету становив всього 3,7 млрд грн, або 0,1 млрд доларів. Для порівняння, у червні дефіцит становив 141,2 млрд грн, тобто у 38 разів більше."

Передусім це повʼязано з надходженням в Україну міжнародної фінансової допомоги (грантів). Так, у липні до загального фонду бюджету надійшло 80,4 млрд грн таких платежів.

Фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету від початку року становили 613,8 млрд грн, або 115,6 % від запланованих на цей період.

Так, від розміщення ОВДП залучено 402,1 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 44,2 млрд грн (1,1 млрд дол та 388,3 млн євро). При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 344,5 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 211,7 млрд грн, зокрема – 41,3 млрд грн від Міжнародного валютного фонду у рамках екстреної підтримки, 37,1 млрд грн макрофінансової допомоги від ЄС, 22,8 млрд грн позики уряду Канади та інші.

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень – червень становили 260,9 млрд грн (99,6% плану), платежі з обслуговування – 89,7 млрд грн (97,3% плану).

Нагадуємо:

У червні до загального фонду бюджету надійшло 97,3 млрд гривень проти понад 100 млрд грн у травні, місячний дефіцит сягає 141,2 млрд грн, або 4,8 млрд доларів.