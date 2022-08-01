ОК "Південь": війська РФ отримають наказ переходити до наступу на півдні України

Росіяни у тимчасово окупованих південних регіонах України отримають наказ переходити до наступу, повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк, повідомляє Новое время.

У коментарі 24 каналу, вона повідомила, що поки що росіяни тримають оборону на території тимчасово окупованих південних регіонів України.

"Як військові ми розуміємо, що вони отримають наказ переходити в наступ. Поки що ці спроби точкові, разові. Вони отримують потужну вогневу відсіч від українських підрозділів" , — наголосила Гуменюк.

Вона додала, що внаслідок ударів ЗСУ росіянам доводиться повертатися на вихідні позиції та продовжувати зміцнювати свої межі оборони.

Раніше Гуменюк наголошувала, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

Президент Володимир Зеленський 31 липня говорив, що армія РФ намагається посилити позиції в окупованих районах півдня України.

В українській розвідці також повідомляли, що Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму.