Вілкул: окупанти розстріляли мікроавтобус із цивільними на Херсонщині
Росіяни розстріляли евакуаційний мікроавтобус із цивільними біля селища Довгове на Херсонщині, двоє людей загинуло, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних.
У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло.
П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Всі вже у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога".