Зеленський просить міськраду Одеси обговорити знесення пам’ятника Катерині ІІ

Президент Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відповідь Зеленського на сайті ОП.

"У даному випадку пам’ятник Катерині ІІ ("Засновникам Одеси") встановлено відповідно до рішення Одеської міської ради від 4 липня 2007 року № 1401-V "Про комплексну реставрацію та благоустрій Катерининської площі м. Одеси з відтворення її історичного вигляду".

З огляду на викладене та з урахуванням норм Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції".

Зеленський також вказав, що у листі до Одеської міськради відзначив важливість захисту національних інтересів, опрацювання питань щодо "очищення громадського простору від об’єктів та пам’яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".

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