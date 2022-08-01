Зеленський прокоментував відправлення першого судна з українським зерном

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має ілюзій щодо того, що Росія не намагатиметься зірвати експорт українського зерна, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення президента.

Зеленський нагадав, що перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, у понеділок вийшло з порту Одеси.

"Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі. Наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи, а це відповідальність партнерів – в першу чергу, ООН і Туреччини.

У нас не може бути ілюзій, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт".

Президент наголосив, що Росія послідовно провокувала голод в країнах Африки і Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз в умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі, загроза цінової кризи і певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн, додав він.

"Тож подивимось, як працюватимуть домовленості і чи дійсно буде безпека" , - сказав Зеленський.

"Своєї черги на відправлення вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства".

В понеділок зранку судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи вийшло з Одеського порту.

Очікується, що судно прибуде до Стамбула у вівторок, де його оглянуть, перш ніж йому дозволять продовжити шлях.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що в портах Великої Одеси на свою чергу чекають ще 16 суден, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.