Україна закликала Сербію та Косово до діалогу, щоб унеможливити вплив РФ на регіон

Україна вважає, що Сербії і Косово необхідно організувати діалог на тлі загострення конфлікту. Це допоможе не допустити вплив Росії на Регіон, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Міністерства закордонних справ України.

"Закликаємо сторони (Сербію і Косово - ред.) до конструктивного діалогу заради забезпечення безпеки всіх громадян, збереження миру і забезпечення стабільного розвитку західних Балкан. Важливо не дати РФ простір для реалізації її політики ескалації в регіоні" , - зазначають у МЗС.

При цьому у відомстві підкреслили, що рішення Приштини про відстрочку початку перереєстрації Сербських автомобільних номерних знаків і персональних документів є важливим компромісом у виниклому конфлікті.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Косовсько-Митровицькому окрузі на кордоні з Сербією чутні звуки стрілянини і сирени. Косівський спецназ вже стягнув свої сили.

Пізніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що силові підрозділи Косово нібито готують напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.