Регіони: росіяни обстріляли Миколаїв та міста Донбасу

За даними звітів голів ОВА, протягом доби 1 серпня окупанти обстріляли два райони Миколаєва, а тим часом Збройні сили звільнили вже 46 населених пунктів Херсонської області, повідомляє Українська правда.

Сумщина: вночі — мінометні обстріли Есманської, Середино-Будської, Юнаківської громад. Жертв і руйнувань немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Минулої доби росіяни здійснили обстріли прикордонних громад області — Білопільської, Хотинської, Есманської. Били з мінометів та артилерії. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: ворог обстріляв Синельниківський та Криворізький райони. У Синельниківському з РСЗВ обстріляли Покровську громаду. Є руйнування. Люди, попередньо, не постраждали. У Криворізькому ударили зі ствольної артилерії по двох громадах — Зеленодольській та Широківській. У селі Кошове пошкоджена електромережа. Село без світла. Без постраждалих.

Харківщина: вночі у с. Циркуни Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок на площі 400 м кв. Постраждалих немає. Протягом доби по області окупанти обстрілювали Харківський район, горіли відкриті території та господарчі споруди. Вчора ввечері було влучання у ресторанно-готельний комплекс. У Богодухівському районі було влучання у фермерське господарство, горіла складська будівля.

Луганщина: за ніч — ракетні удари у напрямку Костянтинівки. Також зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах. Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки. За минулу добу відбито сім спроб наступу росіян.

Донеччина: за ніч і вранці — потужні обстріли Миколаївської громади. Значні руйнування. Інформація про жертв уточнюється. Ракетний удар по Торецьку. За добу з артилерії, мінометів, РСЗВ "Ураган" і "Град" росіяни обстріляли багато населених пунктів області. Серед найбільш постраждалих міст — Авдіївка (житловий сектор, піщаний кар’єр, район центрального ринку, автобази); Бахмут — (житловий сектор, АЗС); Красногорівка, Соледар, Мар’їнка, Сіверськ, Миколаївка. Також обстріляні села Ягідне, Предтечине, Курдюмівка, Ласточкіне, Георгіївка та інші.

Продовжується евакуація цивільних. Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу по області — троє людей загинуло, троє — поранених.

Миколаївщина: вночі було обстріляні два райони міста Миколаїв. За попередньою інформацією — один з районів зазнав обстрілів чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший — вісьмома ракетами С-300. Пошкоджено гуртожиток одного з університетів та житлові будинки. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа магазину. Попередньо без жертв. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. Баштанський район: вночі також була обстріляна територія біля с. Явкіно Баштанської громади. Внаслідок обстрілів у селі пошкоджено лінію електропередач. Наразі частина населеного пункту знеструмлена. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

На території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади тривають обстріли. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Херсонщина: ситуація на території області залишається стабільно напруженою. Бойові дії та їхні наслідки — важкі: знищені напівпорожні села, розбиті дороги, заміновані мости та узбережжя річок, згорілі поля, ліси, будинки. Протягом минулого тижня рятувальники загасили 121 пожежу. З них 102 загоряння в екосистемах області. Чимало пожеж у селах гасять самі люди, адже окупанти не пропускають туди пожежників. За офіційною інформацією, ЗСУ вже деокупували 46 населених пунктів в області. Всі звільнені села дуже пошкоджені.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеський, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.