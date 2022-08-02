ISW: РФ відповідальна за вбивство 53 військовополонених в Оленівці

Американський Інститут дослідження війни (ISW) дійшов висновку, що відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених у в’язниці в окупованій Оленівці Донецької області 28 липня несе Росія, повідомляє Українська правда.

"ISW оцінює, що російські війська відповідальні за вбивство 53 українських військовополонених під час вибуху в підконтрольній Росії в'язниці в Оленівці Донецької області 28 липня. ISW вважає, що Росія несе відповідальність за цей напад на українських військовополонених у порушення Женевської конвенції" , - вважають аналітики.

ISW посилається на двох американських чиновників, які анонімно підтвердили виданню Politico 1 серпня, що "жодних слідів наданих США артилерійських ракетних систем HIMARS не виявили".

У Кремлі стверджують, що Україна нібито використовувала ракети HIMARS для знищення українських військовополонених і стримування українських перебіжчиків.

Однак супутникові та інші зображення з місця трагедії свідчать, що в результаті вибуху в Оленівці була пошкодила лише одна будівля – більше того, стіни цієї будівлі не зруйновані, а поблизу немає воронки від снаряду.

В ISW підкреслюють, що все це переконливо свідчить про те, що руйнування в’язниці було результатом або високоточного удару, або закладеної усередині вибухівки.

Один американський чиновник також сказав Politico, що "докази показали, що атаку не здійснив Київ".

Раніше генпрокурор Андрій Костін повідомив, що за попередніми даними міжнародних експертів, українських військовополонених в колонії окупованої Оленівки убили за допомогою термобаричної зброї.