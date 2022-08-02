Генштаб: ЗСУ вже знищили 41 170 окупантів і 191 ворожий гелікоптер

За інформацією Генерального штабу, Росія продовжує нести втрати у війні з Україною – лише за минулу добу захисники знищили близько 140 окупантів, загалом за 159 днів ЗСУ ліквідували 41 170 загарбників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 41 170 (+140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 768 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,

артилерійських систем – 936 (+4) од,

РСЗВ – 259 (+0) од,

засобів ППО – 117 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3) од,

крилатих ракет – 174 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,

спеціальної техніки – 82 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.