ОП: Наступні місяці будуть вирішальними

Глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю японському медіа NHK заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні з Росією, повідомляє Українська правда.

За його словами, ЗСУ активізують контрнаступ на півдні та планують відвоювати сто відсотків окупованих територій. Україна робить все можливе, щоб досягти цієї мети до настання зими. На його думку, наступні кілька місяців будуть вирішальними.